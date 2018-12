Lavrov: Venemaa astub vastusamme USA rakettide paigutamisel Euroopasse

«Kahjuks ei ole meie Euroopa kolleegid, kelle iseseisvust me soovisime näha praktilistes sammudes, selleks veel valmis ja järgivad USAd ka neil juhtudel, kui see on selgelt vastuolus nende huvidega,» ütles ta telekanali Rossija-1 saates «Moskva. Putin. Kreml».

Lavrovi sõnul oli kogu Euroopa Liit vastu Moskva ettepanekule, et INF edasi eksisteeriks. See tekitab taas ohtu, et Euroopasse paigutatakse USA raketid, mis on selle leppega keelatud.