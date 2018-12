Ametnik: 30 IS-i liikmete last naaseb Venemaale

Laste isad said arvatavasti surma Iraagi kolm aastat kestnud sõjas džihadistide vastu, ütles allikas. Venemaale tagasi pöörduvad lapsed on vanuses 3-10 eluaastat.

Tšetšeenia liider Ramzan Kadõrov ütles varem sel nädalal, et lapsed peaksid jõudma pühapäeval Moskvasse. Ta märkis, et 24 last on Dagestanist ja veel kolm Tšetšeeniast.