Kümned jumalasulased hoiavad taskus parteipiletit

Treibluti jõulujutlust kommenteerides ütles Viilma Postimehele, et kirikuõpetajatel on õigus oma poliitilistele vaadetele.

«EELK puhul on olnud tavapärane, et osa vaimulikke kuulub ka erakondadesse. Eesti iseseisvuse taastajate hulgas oli palju väärikaid vaimulikke, kes lõid erakonnapoliitikas kaasa. Iseküsimus on, kas on üldjuhul kohane viia konkreetsele erakonnale viitavaid vaateid kantslisse,» sõnas peapiiskop.