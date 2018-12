Assad andis Iraagi vägedele õiguse rünnata IS-i Süüria territooriumil

See samm näitab tihedat suhtlemist kahe araabia riigi vahel, kes on ka mõlemad Iraani liitlased.

Iraagi sõjalennukid ja suurtükivägi on ka varem rünnanud IS-i positsioone Süürias, kuid alles pärast seda, kui on saanud selleks Süüria võimude loa.

Džihadistid on Iraagis puruks löödud, kuid hoiavad Süürias enda kontrolli all veel väikest piirkonda, mis asub Iraagi piiri lähedal.

Grahami sõnul on USA jaoks võimalik vähendada oma kohalolekut Afganistanis, Iraagis ja Süürias, ja et ta toetab eesmärki, et liitlased «teeksid rohkem ja maksaksid rohkem», kuid lisas, et Ühendriikidel on veel mõnda aega roll neis kolmes riigis.