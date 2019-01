Ülevaade: millised sündmused ootavad ees uuel aastal

Andrese ja Krõõda kodu ehk Vargamäed otsiti filmi jaoks pea pool aastat, lõpuks leiti see Tallinnast 290 kilomeetri kaugusel Läti piiri ääres Vastse-Roosa külas. Kokku tehti 70 võttepäeva, mis jaotati kahele aastale läbi nelja aastaaja — sellise mastaabiga pole vabas Eestis filmi salvestatud. Filmi pikkuseks saab olema kaks ja pool tundi.

Järgmised riigikogu valimised on XIV riigikogu korralised valimised, mis korraldatakse 2019. aasta 3. märtsil.

23. jaanuarist algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud.

Oma valiku saab igaüks teha alates 21. veebruarist, kui algab e-hääletamine ja eelhääletamine. Elektrooniliselt saab sobiva kandidaadi poolt hääletada ööpäevaringselt kuni 27. veebruarini. 21. kuni 24. veebruarini toimub eelhääletamine maakonnakeskustes, 25. kuni 27. veebruarini kõigis valimisjaoskondades. Valimispäev on 3. märtsil 2019.

Hiljemalt 25. veebruaril kuulutab president Kersti Kaljulaid valimised välja. 27. märtsil algab kandidaatide registreerimiseks esitamine, mis lõppeb 6. aprillil. 17. aprillil algab aktiivse valimisagitatsiooni aeg, mille jooksul on poliitiline välireklaam keelatud. 16. kuni 19. mail toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas, 20. kuni 22. mail toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades, 16. kuni 22. mail toimub elektrooniline hääletamine ning 26. mail on valimispäev.

2018. aasta jooksul liitus geenivaramuga 100 000 uut geenidoonorit ning 2019. aastaks eraldab riik 2,3 miljonit eurot, et võimaldada geenivaramuga liituda veel vähemalt 50 000 inimesel. Lisaks investeeritakse aastatel 2019 kuni 2022 Euroopa Regionaalarengufondist viis miljonit eurot, et siduda geeniandmed tervise infosüsteemiga, et arstil oleks edaspidi võimalik patsiendi terviseriskide hindamisel arvestada lisaks ka inimese personaalset geeniinfot.