Kongo DV idaosas tapeti valimisametnik ja veel kolm inimest

Kamerhe andmetel sai vägivald alguse süüdistusest, et valimisametnik teeb sohki Kabila toetatud kandidaadi Emmanuel Ramazini Shadari kasuks.

Alustatud on uurimist mõrtsukate õigusemõistmise ette toomiseks.

Valimiste usaldusväärsust on aga tublisti vähendanud korduvad edasilükkamised ja väited, et hääletusmasinad ei anna ausaid tulemusi.

Kaks juhtivat opositsioonikandidaati Martin Fayulu ja Felix Tshisekedi keeldusid laupäeval allkirjastamast tõotust, mille eesmärk on ära hoida valimisjärgset vägivalda. Aafrika valimisvaatlejatega kohtunud kandidaadid põhjendasid keeldumist sellega, et leppesse jäeti sisse viimata nende nõutud parandused.

Presidendivalimistel arvatakse olevat parimad väljavaated Kabila soosikul, endisel siseministril Shadaryl. Tema tugevamad vastased on kuni viimase ajani veel üsna tundmatu parlamendiliige ja endine naftatööstuse juht Fayulu ning opositsioonierakonna UDPS esimees Tshisekedi.

Välisanalüütikud on veendunud, et vabade ja ausate valimiste korral peaks võitma opositsioonikandidaat.

43-63 protsenti vastanuist on öelnud, et ei aktsepteeri valimistulemusi, kui Sharaday võitjaks kuulutatakse.

Hääleõiguslikke kodanikke on Kongo DV-s 40 miljonit, kuid Põhja-Kivu provintsis on ebolaepideemia ja riigi edelaosas Yumbis kogukondadevahelise vägivalla tõttu valimised märtsini edasi lükatud. See puudutab umbes 1,25 miljonit valijat.