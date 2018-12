USA saadik: suur kaubanduslepe Londoniga ei pruugi olla võimalik

Johnson ütles esmaspäeval BBC raadiole, et kiire ja ulatusliku kaubandusleppe läbirääkimine kahe pikaajalise liitlase vahel ei tundu May pakutud leppe tingimustel võimalik.

Saadik kordas raadiousutluses USA presidendi Donald Trumpi muret võimaliku kokkuleppe pärast, millele on Briti parlamendis tugev vastuseis. Johnson lisas, et näeb brittide suhtumises Brexitisse lüüasaamismeeleolusid, mis ei pööra tähelepanu paljule positiivsele, mida EList lahkumine võib kaasa tuua.

May on öelnud, et kavatseb panna leppe parlamendis hääletusele jaanuari keskpaigas.