Tänasest on Pirita linnaosas uus prügiveokord

31. detsembriks oli Pirital Tallinna Jäätmekeskusega sõlmitud 3245 uut prügiveo kliendilepingut. Linnaosa potentsiaalsetest klientidest on seega lepingud sõlmitud enam kui pooltel. Pirita linnaosa valitsus ja Tallinna Jäätmekeskus rõhutavad aga, et uus leping tuleks pärast 1. jaanuari sõlmida võimalikult kiiresti, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

1. jaanuarist 2019 kaotavad senised prügiveolepingud kehtivuse. Selleks, et aastavahetuse prügi saaks korralikult mahutitest ära veetud, on kõigil linnaosa elanikel ja korteriühistutel ehk jäätmevaldajatel tingimata vajalik sõlmida uus jäätmeveo leping Tallinna Jäätmekeskusega.

Pärast aastavahetust on lihtsaim viis lepingu sõlmimiseks Jäätmekeskuse kodulehel www.prugi.ee , kus saab täita lepingu taotluse blanketi. Lepingut saab sõlmida tööpäevadel ka Tallinna Jäätmekeskuses (Sadama 17) või siis ka telefoni teel, helistades numbril 616 4000. Probleemide tekkimise või küsimuste korral on mõistlik saata Tallinna Jäätmekeskusele e-kiri aadressil info@prugi.ee

Pirita linnaosa jäätmeveo ühishanke võitis AS Eesti Keskkonnateenused. Sama ettevõte teenindab linnaosa paljusid kliente praegugi. Elanikud on korduvalt küsinud, kas uue lepingu sõlmimine on ikka vajalik, kui prügiveoteenuse osutamist jätkab sama ettevõte. Tallinna Jäätmekeskus kinnitab, et prügiveoteenuse osutamist jätkab küll AS Eesti Keskkonnateenused, kuid elaniku jaoks on korraldatud jäätmeveo teenuse uus lepingupartner Tallinna linn ja seda Tallinna Jäätmekeskuse kaudu.