Bolton, Dunford ja Jeffrey külastavad jaanuaris Iisraeli ja Türgit

Riikliku julgeolekunõukogu kõneisik Garrett Marquis ütles esmaspäeval, et kolmik «arutab USA vägede koordineeritud lahkumist Süüriast ja suurenenud koostööd Türgi relvajõudude ja teiste partneritega.»

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham ütles pühapäeval, et Trump andis korralduse aeglustada vägede äratoomist Süüriast, kus viibib praegu umbes 2000 Ühendriikide sõjaväelast.

«Usun, et oleme pausiseisus. Ma arvan, et me aeglustame seda nutikal viisil,» ütles Lõuna-Carolina senaator pärast lõunasööki presidendiga Valge Maja ees ajakirjanikele. «President mõistab vajadust viia töö lõpule.»