Maailma riigipead kutsusid aastalõpukõnedes ühtsusele

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel lausus uusaastapöördumises sakslastele, et ülemaailmne koostöö on elulise tähtsusega, et võidelda probleemidega nagu kliimamuutused, immigratsioon ja terrorism. Sealjuures rõhutas Merkel, et kaotada ei tohiks oma väärtusi, mille nimel tuleb samuti vajadusel seista.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. FOTO: John MacDougall / AP

«Me soovime need probleemid lahendada enda huvist, kuid me suudame seda kõige paremini teha siis, kui arvestame ka teiste huvidega,» märkis Merkel.

Emmanuel Macron. FOTO: Michel Euler-POOL/SIPA / Michel Euler-POOL/SIPA

President Emmanuel Macron lausus aastalõpupöördumises, et Prantsuse riik saab teha paremat tööd tavakodanike elu parandamiseks, kuid prantslastel tuleb aktsepteerida reaalsust.

«Me saame teha paremini ja me peame tegema paremini,» ütles Macron telepöördumises, kuid lisas, et prantslased peavad aktsepteerima reaalsust, et suuremad avaliku sektori kulutused ei ole vastus riigi majandushädadele. «Lõpetagem enda petmine ja ettekujutus, et Prantsusmaa on riik, kus solidaarsust ei eksisteeri,» lisas Macron tema toetust kõigutavatle kollaste vestide protestidele viidates.

Briti peaminister Theresa May. FOTO: EDDIE KEOGH / REUTERS

Suurbritannia peaminister Theresa May väljendas uusaastakõnes lootust, et tuleval aastal saab Ühendkuningriik pöörata uue lehekülje ja teha lõpu lõhestatuse perioodile. Selleks on May sõnul vaja, et parlament toetaks Brexiti kokkulepet.

«Uus aasta on aeg vaadata ettepoole ja 2019. aastal alustab Ühendkuningriik uut peatükki,» ütles May videopöördumises.

Vene president Vladimir Putin. FOTO: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

Venemaa president Vladimir Putin, kelle videopöördumine edastati nagu ikka üle kogu riigi 11 ajatsooni, kutsus üles kodanikke koostööle. «Me suudame saavutada häid tulemusi vaid oma jõupingutuste ja hästi õlitatud meeskonnatöö abil,» lausus Putin. President rõhutas, et ka 2019. aastal jääb tema prioriteediks Venemaa elanike elukvaliteedi parandamine.

Xi Jinping. FOTO: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

Kuigi Hiina tähistab aastavahetust tavaliselt veebruaris, kasutas riigipea Xi Jinping võimalust eile siiski rahva poole pöörduda ja tõi välja, mida Hiina on möödunud aasta jooksul saavutanud. «Me oleme esitanud Hiina ettepanekud ja teinud Hiina hääle kuuldavaks,» märkis Xi riigi kasvavale mõjuvõimule viidates.

2018 has been a year of historic accomplishments! pic.twitter.com/6Iq5CFVdwY — The White House (@WhiteHouse) January 1, 2019

USA president Donald Trump võttis uut aastat vastu Valges Majas, kus kommenteeris Twitteris mitmeid teemasid. Trump õigustas oma otsust Ameerika väed Süüriast välja tuua ja kaitses kavandatava piirimüüri tõttu tekkinud valitsusseisakut. Videopöördumises soovis Trump ameeriklastele väga õnnelikku uut aastat ja kinnitas, et 2019 saab olema suurepärane.

Dalia Grybauskaitė. FOTO: Alexey Vitvitsky / Sputnik

Leedu president Dalia Grybauskaitė hoiatas uusaastapöördumises, et riik seisab 2019. aastal silmitsi sõjaka kirjaoskamatuse ja agressiivse populismi ohuga. Presidendi sõnul on Leedul palju väljakutseid nii rahvusvahelisel areenil kui riigisiseselt.

«Me kaitseme Leedut, tema iseseisvust, meie rahva õigusi ja vabadusi. Seiskem siis tugevate ja enesekindlatena!» lisas Grybauskaitė. Leedu riigipea ei nimetanud oma läkituses ühtegi konkreetset sündmust ega poliitikut.

Leedu korraldab alanud aastal presidendi-, kohalikud ja Euroopa Parlamendi valimised. Grybauskaitėle valitakse mantlipärija mais.

Raimonds Vējonis. FOTO: KACPER PEMPEL / REUTERS

Läti president Raimonds Vējonis rääkis uusaastakõnes riigi kasvanud enesekindlusest ja ütles, et Läti lugu on see, «mille me loome ja mida me iseendale räägime».

Presidendi sõnul oli riigi 100. sünnipäeva aasta aeg, mil «me nägime end uute silmadega ja me nägime, kui suur ja tugev on Läti».

«Me nägime, et oleme suureks kasvanud ja seda nägi ka maailm,» sõnas Vējonis ja tuletas meelde arvukaid väliskülalisi, kes juubeliaasta puhul Lätis käisid.