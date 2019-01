Prantsuse pidulised jäid 52 meetri kõrgusele atraktsioonile lõksu

Pärast mitmeid katseid päästetegevust maapinnalt alustada, jõuti viimaks järeldusele, et ponnistused on viljatud. Kohale kutsuti helikopter ja inimesed toimetati ükshaaval ohutusse kohta.

«Ma arvasin, et ma ei pääsegi välja. See oli väga traumeeriv,» lausus 23-aastane Antoine. «See võttis kaua, seal oli külm ja see oli hirmutav.»