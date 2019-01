Hongkongis algas uus aasta demokraatia toetajate meeleavaldustega

Poolautonoomses Hongkongis on väljendus- ja kogunemisvabadusega olukord parem kui mujal Hiinas, kuid keskvalitsus Xi Jinpingi juhtimisel on jätkuvalt kärpimas piirkonna õigusi.

«Me tuleme endiselt välja, sest me armastame seda paika, me soovime muutusi, me soovime, et järgmine põlvkond saaks tunda uhkust Hongkongi identiteedi üle,» ütles üks aktivistidest Wayne Chan läbi valjuhääldi kokkutulnuile.