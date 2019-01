Juubeliaasta lõpupidu tõi Eesti linnaväljakutele tähistama ligi 70 000 inimest

Kunagi varem pole üle Eesti paiknevatel linnaväljakutel toimunud samaaegset ühist aastavahetuse pidu koos artistide, presidendi uusaastaläkituse ühise jälgimise ja hümnilaulmisega. «See on juubeliaastale väga väärikas punkt,» märkis riigikantselei EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe.

Maarja-Liisa Soe ütles, et tagasiside juubeliaasta lõpupeole on olnud üle Eesti väga hea ning ta on tänulik kõikidele Eesti linnadele ja inimestele, kes tulid juubeliaasta ühise lõpupeo algatusega kaasa. «Tänavune aastavahetus Eesti linnaväljakutel oli sõbralik ning tore ühispidu ja loodetavasti annab juubeliaasta lõpupidu inspiratsiooni ka järgmisteks aastavahetusteks,» lisas riigikantselei EV100 programmijuht.