Moskvas vahistatud ameeriklase pere kinnitab tema süütust

"Me oleme lugenud artikleid Paul Whelani, meie poja ja venna vahistamisest Moskvas," kirjutas Twitteris David Whelan, kes ütles end olevat Pauli vend.

Postituses lisatakse, et Whelan oli erumerejalaväelane, kes oli läinud Venemaa pealinna pulma ja kellega pere oli kaotanud kontakti 28. detsembril.

"Me oleme äärmiselt murest temajulgeoleku ja heaolu pärast. Tema süütuses pole kahtlust ning me loodame, et tema õigusi austatakse," lisati avalduses.