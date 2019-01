Magnitogorski kortermaja rusudest leiti elusana 11-kuune laps

Ivani nimeline pisike poiss on Venemaa tervishoiuministeeriumi teatel äärmiselt tõsises seisukorras: lapsel on kätel-jalgadel külmakahjustused, peavigastus ning tema jalg on mitmest kohast murdunud. Võimude teatel toimetati poiss Moskvasse haiglasse.

Varem olid Vene võimud teatanud, et peatavad ellujäänute otsimise kuni rususid kindlustatakse, sest endiselt püsis oht, et veel varisemata maja osa võib kokku kukkuda.

«Te ju teate, kuidas meie riigis asjad gaasiseadmetega üldiselt on. Need on vanad ja vajavad sageli remonti. Fakt on see, et seda maja ei olnud kontrollitud alates maist, aga ka siis ei kontrollitud kõiki kortereid,» ütles ta.