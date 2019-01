Rootsis on torm jätnud elektrita 80 000 majapidamist

Alfridaks ristitud tormi tõttu on Rootsi maanteeamet kutsunud autojuhte üles vältima väiksemaid teid Stockholmi piirkonnast põhjapool Upplandi maakonna rannikualadel ning Gävleborgi läänis.

«Tasub mõelda, kas teele asumine on hädavajalik. Minu hinnangul on parem, kui inimesed teevad kuni lõunani kaugtööd,» soovitas maanteeameti pressiesindaja Bengt Olsson. Ka soovitatakse kõrgemate sõidukitega mitte minna Mandri-Rootsit ja Ölandi saart ühendavale sillale.

Seni on tormi tõttu liiklus olnud enim häiritud just Stockholmi lääni ja Gävleborgi lääni rannikualadel. Langenud puude tekitatud kahju ulatust on maanteeameti teatel veel siiski liiga vara hinnata.