Vanad jõulukuused saab viia jäätmejaama või kogumispunkti

Kesklinnas on kolm kogumiskohta: Väike Rannavärav 6 parkla (pakendikonteinerite kõrval); Pärnu maantee viadukti all, paigas, kus toimub tootjavastutuse organisatsioonide pakendite ning riiete kogumine ning juba traditsiooniline koht – Nautica (varasema nimega Norde Centrum) parkla, Lootsi tn 7. Kuuski saab viia kogumispunktidesse 6-21. jaanuarini. Kuuski aitab kesklinnas koguda MTÜ Valgusfestival, kes kasutab jõulupuid Lasnamäel Paeväljal kuuskede ja tuleskulptuuride põletamisel.

Lasnamäel on 11 kogumiskohta: Majaka ja Lasnamäe tn nurk; Pae 48a esine haljasala; Katleri Grossi poe juures olev haljasala; Läänemere tee 8 esine haljasala; Kivila tänava ääres, Kivila 34 vastas olev haljasala; Läänemere tee 19 juures olev haljasala; Mustakivi Konsum; Mahtra 9 ees olev haljasala; Ümera Maxima ja Grossi poe vaheline haljasala. Kuuski kogutakse 3.-20. jaanuarini. Lasnamäelt kokku kogutud kuused viiakse edasi Paeväljale, kus need 22. jaanuaril kell 18 süüdatakse. Ürituse, mis kannab nimetust «Lasnamäe kuuselõke ja tuleskulptuurid», astuvad üles tulekunstnikud Henry Timusk ja Margus Kontus, kes loovad vanadest jõulukuuskedest, puidust ja põhust tuleskulptuuride ansambli. Lisaks süüdatakse suur kuuselõke, üles astub üles Peeter Jõgioja oma trummi ja tuleshowga. Üritus on kõigile huvilistele tasuta.

Nõmmel on neli kuuskede kogumiskohta: Nõmme turu tagumise parkla prügikonteinerite juures; Pihlaka tn 12 Nõmme sotsiaalmaja prügikonteinerite kõrval; Pärnu maantee 453d prügimaja kõrval ning Trummi tn 28b vastas pakendikonteinerite kõrval. Kogumisplatsid on avatud kuni 20.jaanuarini. Kogutud kuused viiakse Kristiine linnaossa, kus neist ehitatakse 25. jaanuaril toimuva Tallinna Valgusfestivali jaoks tuleskulptuurid.

Kristiines on üks kogumiskoht: Seebi tn 24a roheala. Kuuski kogutakse 6-23. jaanuarini. Kuuskede ladustamise ala on ohutuslindiga ümbritsetud. 25. jaanuaril kell 18 süütavad tuleshow artistid kuuskedest moodustatud lõkke. Kuuskede põletamise üritus ise algab aga tund aega varem kell 17 ja kestab kella 20ni. Kohal on ka päästeameti tuletõrjeauto, mida on kõigil huvilistel võimalik uudistada. Lapsed saavad ponidega tasuta sõita ja kõigile soovijatele pakutakse sooja teed.