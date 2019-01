«Miks sa ometi ei sure?»: ämblikukartlik mees põhjustas politseihäire

Politsei sõitis Lääne-Austraalias Perthi linnas täna hommikul suurte jõududega lahendama ohuolukorda, kui tänaval kõndinud inimesed teatasid, et ühes äärelinna majas on kuulda väikese lapse nuttu ning mehe korduvaid röögatusis: «Miks sa ometi ei sure?» Kohapeal selgus, et vägivallaohvriks oli sedapuhku kõigest ämblik.