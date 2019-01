Naiste sisenemine pühasse templisse vallandas Indias rahutused

Thiruvananthapuramis puhkes osariigi parlamendi ees kaklus, teateid protestidest ja vägivallast on tulnud ka paljudest teistest Kerala osariigi linnadest.

Kerala osariigis asuv pühamu on olnud nädalaid kestnud tüli keskmes, milles on vastamisi naiste templisse sisenemise keeldu toetavad tõsiusklikud hindud ja naisaktivistid, keda on mitmel korral Sabarimalast tagasi saadetud.