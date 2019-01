Süürias on kokkupõrgetes mässuliste vahel hukkunud kümneid inimesi

Aleppo ja Idlibi provintsis kaks päeva kestnud lahingutes on saanud surma 31 inimest, neist enamik on mässulised, teatas vabaühendus.

Süüria valitsusvägede meediakeskuse teatel on Al-Qaedaga seotud võitlejate kontrolli all nüüd strateegilise tähtsusega linn Darret Azzeh. Samuti on nende võitlejad vallutatud Kafrantini, Fadra, Houta ja Mkalbisi küla.