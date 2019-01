Brasiilia vastne president väljastas põliselanike saatust ohustava määruse

Brasiilia põllumajandusminister Tereza Cristina on parlamendis silma paistnud põlisrahvaste taotluste tõrjumisega ja pikka aega soovinud lõpetada meetmed, mis piiravad põllumajandussektorit.

Otsus mõjutab teiste hulgas quilombola kogukondi, kes on kunagiste põgenenud orjade järeltulijad.

Samuti liigutatakse täna allkirjastatud määrusega keskkonnaministeeriumi haldusalast põllumajandusministeeriumi juurde jätkusuutliku metsamajanduse eest vastutav metsandusorganisatsioon, mis tähendab, et riigimetsaga majandamisega hakkab edaspidi tegelema põllumajandusministeerium.

Bolsonaro, kes soovib toetada Brasiilia põllumajandussektorit, ütles juba valimiskampaania ajal, et seni kaitse all olnud maad tuleks avada majandustegevuseks ja täna allkirjastatud määrus on esimene samm selles suunas.