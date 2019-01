Paide lubatud riigiasutuse ootel: kolimisplaanidest pole ükski teostunud

Regionaalhalduse minister Janek Mäggi (Keskerakond) ütleb, et üle 750 riigipalgalise töökoha on tänaseks pealinnast juba välja viidud ja ka ülejäänud 250 kolimisest ei loobuta, kirjutas ERR .

Järvamaale oli plaanis viia 47 töökohta, kuid ükski riigiasutus Paidesse tõesti veel jõudnud pole. «Kõige suurema osa sellest (47-st - toim.) ehk 30 töökohta viib sinna sotsiaalkindlustusamet ja see läheb konkreetselt Türile, aga kokku on tänase seisuga Järvamaale viidud 15 töökohta. Need on augusti lõpu seisuga, mis on ära tehtud: politsei- ja piirivalveamet ja töötukassa ja seal on veel teisi,» loetles Mäggi.