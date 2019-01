Rahvastikuteadlane: Soomest naasjaid on rohkem, Eestist lahkujate arv kahaneb

«Põhjuseks on see, et demograafiline potentsiaal, kui tööturu kõrvale jätame, ikkagi väheneb. Peamises rändeeas inimesi on meil järjest vähem 1990. aastate madala sündivuse tõttu. Väljarände arv on stabiilne või isegi kahanevas trendis. Sisseränne on kasvavas trendis - samal eeldusel, et kriisi ei toimu,» sõnas Tammaru.