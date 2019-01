Elurikkuse Erakond kavatseb Rail Balticu projekti rahvahääletusele panna

«Esindusdemokraatia Eestis on läinud hallitama ja kuigi kõigil suurematel parteidel on täna juba järgmise põlvkonna juhid, kinnistatakse võim aina rohkem ühe väikese pundi kätte, kes tagatubades otsuseid teeb. Meil on vaja leida uued võimalused ja viisid selleks, et Eesti Vabariik oleks võimalikult õhuke, et otsuseid tehtaks võimalikult madalal, et otsuste tegemisse oleksid kaasatud kogukonnad ja laiemalt kogu rahvas,» sõnas Artur Talvik.