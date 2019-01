Taanis leiti öösel rongivrakist veel kaks hukkunut

Suurem osa hukkunutest leiti rongi esimesest vagunist ning politsei kinnitas, et nüüd on kindel, et ohvrite arv enam ei kasva.

Hukkunutest viis on naised ja kolm mehed, kuid tuvastatud on praeguseks neist vaid neli.

«Me töötame nii kiiresti kui võimalik, et neid tuvastada. Me töötame keerulistes tingimustes,» selgitas Fyni politsei peainspektor Lars Bræmhøj.

«Kõik, mida me teame, on, et üks vagun läks liikvele. Võib olla palju põhjuseid. Tuulepuhang, metalli väsimine, tootmisviga või midagi täiesti teistsugust. Me ei tea,» selgitas ta.