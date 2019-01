Osmussaarel viskas torm merevett 60 meetri kaugusele sisemaale

«Lained on ikka vinged. Lööb vee majani välja, aknad on soolased,» ütles saarevaht Rita Koppel, kes elab Osmussaarel RMK majas umbes 60 meetri kaugusel merest.

«2005 oli veel hullem torm, see torm, mida kõik mäletavad. Aga siis oli see hoopis teistmoodi, sest tuul oli teisest suunast, praegu on põhjast,» lisas ta.