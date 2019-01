Läti president on valmis nimetama enamuse toetuseta peaministrikandidaadi

Küll aga sõnas Läti president, et erakonnast KPV LV on vastutustundetu jätta valitsusega ühinemata, sest KPV LVta on koalitsioonil parlamendis vaid 50 häält.

Ehkki see ei ole enamus, on see siiski rohkem, kui eelmised peaministrikandidaadid on suutnud kindlustada, märkis Vējonis. «Ma võin nimetada sellise kandidaadi, aga see kandidaat peab tulema kahe nädala jooksul välja nägemusega, kuidas tagada enamuse toetus,» toonitas riigipea.