Hiina rahvaarv langes mullu esimest korda üle 70 aasta

Hiina on 1,4 miljardi elanikuga suurima rahvaarvuga riik maailmas ja aastakümneid kehtis seal ühelapsepoliitika, mida kasutati elanikkonna kasvu jätkusuutlikuna hoidmiseks.

2016. aastast on lubatud paaridel saada kaks last, seda vastusena tööjõu vähenemisele ja muredele seoses vananeva rahvastikuga.

Yi on olnud pikaaegne ühelapsepoliitika kriitik ja tema tööd on leidnud toetust ka Hiina liidrite seas.

Ta hoiatas, et negatiivne trend võib olla pöördumatu, kuna on vähenenud lapsesaamise eas naiste arv ja pered ei taha lapsi juurde saada kallinenud hariduse, tervishoiu ja elamiskulude tõttu.

«Hiina rahvastik on hakanud langema esimest korda pärast Uue Hiina asutamist 1949. aastal. Vananemisprobleem on kiirenenud ja majanduslik elujõud on langenud,» ütles ta uudisteagentuurile AFP.