Reinsalu ebaõnnestunud riigihankest: kõigil pakkumistel oli puudusi

Täna kirjutas Postimees , et kaitseministeeriumi algatatud riigihange Norrast soodsalt saadud CV90 kerede Scoutspataljoni toetussoomukiteks ümber ehitamiseks kukkus läbi ning mingit lahendust lähitulevikus pole näha.

Postimehe andmetel kukkus hange läbi seetõttu, et Rootsi suurtootja BAE Systems Hägglunds haaras originaaltootjana monopoli jõuga enda kätte ning ühelegi teisele hankes osalenule varuosi müüma nõus polnud. Seejärel tegi ettevõte ainsa võimaliku variandina sedavõrd kalli pakkumise, et riigil ei jäänud muud üle, kui ka see tagasi lükata.