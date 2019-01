Tasuta eesti keele kursustele on end kirja pannud üle 400 inimese

Siseminister Katri Raik ütles valitsuse pressikonverentsil, et Eesti kodakondsust taotlevatele inimestele mõeldud tasuta eesti keele kursustele on praeguseks end kirja pannud 420 inimest ning seda juba enne kavandatud teavituskampaania algust. Minister lisas, et kursused olid planeeritud korraldada 400 inimesele.

Kursustele registreerunutest on umbes 70 protsenti pärit Tallinnast. Raigi sõnul näitab see, et kodakondsus pole ainult Ida-Virumaa probleem. Mehi ja naisi on registreerunute seas võrdselt ning viiendik registreerunutest on vanemad kui 55 eluaastat.

«Kui see projekt osutub edukaks, võib tuleval aastal saada Eesti kodakondsuse üle tuhande inimese,» sõnas Raik. Ta märkis, et mullu sai Eesti kodakondsuse üle 700 inimese ning see arv on viimastel aastatel olnud stabiilne. «Meie kodakondsuspoliitika on suhteliselt konservatiivne, aga stabiilne,» ütles ta.

Riik pakub 2019. aastast võimalust sõlmida keeleõppeleping vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimestel, kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele ja kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust. Kursusi korraldab sisekaitseakadeemia.