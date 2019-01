Fotod: Londoni loomaaias algas iga-aastane karvaste ja suleliste loendus

Suurt loomaloendust tuleb pidada seetõttu, et vastav nõue on loomaaiale seatud tegevusloa andmise tingimustega.

Loomatalitaja Martin Frankilini sõnul sõltub loomade kokku lugemiseks kuluv aeg osakonnast. «Mul on roomajate osakonnas üldiselt vedanud, sest meil on enamasti suured loomad ja nende loendamine on imelihtne. Me loendame neid iga päev, et teada, kes meil seal elavad,» rääkis ta.