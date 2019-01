Iirimaa taotleb leppeta Brexiti korral ELilt sadu miljoneid eurosid abi

«Te vaatate siin sadu miljoneid eurosid,» ütles Michael Creed ajalehele Irish Independent. «Veisetööstusest kalandussektorini, me räägime tohutust rahast.»

Briti parlament peaks veel sel kuul hääletama Brexiti-leppe üle, milleni Euroopa Liit ja Briti valitsus möödunud aastal jõudsid. Brexiti tähtaaja lähenedes pole aga endiselt selge, kas leppel on parlamendis toetust.

Umbes 80 protsenti Iiri eksportijatest tarnivad oma toodangu Ühendkuningriiki, selgus valitsuse 2016. aasta andmetest. Iirimaa on Ühendkuningriigi jaoks ka tähtis maismaaühendus Euroopa Liiduga.

«Ollakse väga teadlikud Iirimaa unikaalsest positsioonist Ühendkuningriigi toiduturul,» rääkis Creed. «Ma arvan, et keegi ei taha sellest praegu rääkida, sest on endiselt lootust ja ootust, et teatud mõistuslikkuse tase võidab.»