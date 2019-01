Saksa kino lubab paremradikaalid tasuta holokaustifilmi vaatama

Kui tavaliselt on kinopileti hind 7 eurot, siis sel korral tagatakse kinoseansile tasuta sissepääs kõigile parempopulistliku partei AfD liikmetele. Otsust põhjendati asjaoluga, et erakond on oma sõnavõttudes viidanud holokaustile kui vähetähtsale sündmusele.

«Meie eesmärk ei ole panna kedagi tundma end rünnaku alla sattununa, see oleks meie jaoks vastuvõetamatu. Me ei ütle, et AfD valijad on natsid. See, kas keegi tunneb vajadust ajaloolise valgustatuse järele, jääb igaühe enda otsustada,» kirjutas kino avalduses. «Siiski tundub meile, et AfD parteiprogramm püüab vähendada tollaste sündmuste tähtsust.»