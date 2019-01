Pelosi valiti teist korda kongressi esindajatekoja spiikriks

Kongress kogunes ajal mil valitsus Washingtonis on lõhenenud. Pelosi ja tema demokraadid on valmis vastu astuma president Donald Trumpile ja aitama oma erakonnal naasta 2020. aasta valimistel Valgesse Majja.

Pelosi sõnul ei ole tal mingeid illusioone, et töö koos vabariiklastega Ühendriikide lõhenenud valitsuses tuleb lihtne. Ta on ainus selles ametis olnud naine.

«Meil ei ole mingeid illusioone, et meie töö saab olema kerge, et meie kõik selles kojas jõuaksime alati kokkuleppele,» ütles Pelosi neljapäeval spiikrihaamrit vastu võttes. «Kuid tõotagem kõik, et kui me ka eri meelt jääme, austame teineteist ja austame tõde,» lausus California demokraat.