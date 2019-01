Stoltenberg: Venemaal on viimane võimalus asuda tuumalepet täitma

«On tähtis, et Venemaal on viimane võimalus (naasta INF-i täitmise juurde),» ütles Stoltenberg Saksa uudisteagentuurile DPA. «Kui Venemaa ei hakka taas lepingut täitma, oleme silmitsi suure murega.»

Detsembri alguses ütles Stoltenberg, et NATO peab valmistuma eluks ilma tuumajõudude lepinguta.

USA ja NATO hinnangul rikub lepingut maismaal baseeruv Vene tiibrakett Novator 9M729, NATO koodnimetusega SSC-8. Washingtoni väitel annaks see Moskvale võime teha Euroopale tuumarünnak sisuliselt eelhoiatuseta.

Ühendriikide president Donald Trump teatas 20. oktoobril, et Washington lahkub INF-leppest. 4. detsembril hoiatas USA välisminister Mike Pompeo, et riik lahkub INF-lepingust juhul, kui Venemaa ei naase 60 päeva jooksul selle täitmise juurde.

NATO 29 riigi välisministrid teatasid natuke aega enne USA avaldust, et INF-lepingu päästmine on Venemaa kätes ja rõhutasid tugevat toetust USA järeldustele, et Venemaa rikub oluliselt endale leppega võetud kohustusi.