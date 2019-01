Varro Vooglaiu vastulause Andreas Kajule

Postimees avaldab vastulause muutmata kujul

Objektiivi alusetult valetamises süüdistav Andreas Kaju räägib ise Objektiivi kohta valet

Postimees kutsus tänasesse saatesse «Otse Postimehest» meediaeksperdina esitletud suhtekorraldaja Andreas Kaju rääkima tõest, valest ja demagoogiast, ent iroonilisel kombel väitis Kaju ise korduvalt otsest valet.

Näiteks on täiesti vale Kaju osutus, nagu oleks Objektiiv rahastatud mingite Brasiilia radikaalsete usuorganisatsioonide poolt. Tegelikult ei ole Objektiivi haldav SAPTK mitte kunagi saanud üheltki Brasiilia organisatsioonilt punast krossigi.

Samuti osutas Kaju, nagu oleks SAPTK rahastus läbipaistmatu ja nagu ei annaks me sellest kellelegi aru – jälle täielik vale. Tegelikult anname aru täpselt nii, nagu seadus seda nõuab, esitades regulaarselt majandusaasta aruandeid ja lastes ka oma tegevust igal aastal vannutatud audiitoril põhjalikult kontrollida. SAPTK rahastus ei ole sugugi läbipaistmatum kui näiteks Postimehel, mis ei avalikusta oma reklaamiostjate ja tellijate nimesid.

Läbivalt heitis Kaju Objektiivile ette valetamist, ent samas ei toonud ta välja mitte ühtegi korda, mil Objektiiv oleks valetanud – just nagu ei teinud seda oma eelmise nädala rünnakutes samuti Objektiivi valede levitamises süüdistanud Postimees. Sellisena on üldine jutt Objektiivi poolt teadlikult väärinfo levitamisest lihtsalt pahatahtlik laim.

Eriliselt tähelepanuväärne oli Kaju täie tõsidusega esitatud osutus – loomulikult jällegi ümmarguselt ja vihjamisi esitatud, et kusagilt ei saaks kinni hakata –, millele ei vaielnud vastu ka saatejuht Ainar Ruussaar, et ehk tuleks Objektiivi sugused väljaanded üldse kinni panna ja selle tegijad maalt välja saata. Tema sõnul on sõnavabaduse piiramine raske küsimus, aga sellega tulevat varem või hiljem tegelema hakata. Jällegi on irooniline, et sellist juttu räägib inimene, kes esitleb end liberaalsete väärtuste eestseisja ja põhiseadusliku korra kaitsjana.

Postimehel tasuks aga endale aru anda, et kui te aitate luua kandepinda niisugustele hoiakutele, mille kohaselt tuleks liberaalidele ebameeldivad väljaanded jõuga maha suruda, siis poliitiliste jõuvahekordade muutudes võivad need samad hoiakud ka teie enda vastu pöörduda. Sõnavabadus ja muud põhiõigused kehtivad kas kõigile või ei kehti need kellelegi.

Mis puutub aga demagoogiasse ja manipuleerimisse, siis on tähelepanuväärne, millistele inimestele Postimees endale ebameeldivate jõudude mustamiseks ekspertidena poodiumit pakub. Kui täna kutsuti seda Kaju näol tegema Eesti 200le PR-teenuseid osutava ettevõtte omanikeringi kuuluv suhtekorraldaja, siis eile anti EKRE ja Objektiivi ründamiseks sõna samuti meediaeksperdina esitletud Raul Rebasele. Mis jäeti aga lugejaile mainimata, on see, et Rebane on Sorose fondina tuntud ning pikka aega vasakliberaalse ja globalistliku ideoloogilise programmi juurutamisele ja elluviimisele keskendunud Avatud Eesti Fondi nõukogu liige ja sellisena päris kindlasti mitte mingi sõltumatu ekspert.