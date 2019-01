Nurmiko aiandi taastamine läheb maksma kolm miljonit eurot

Häirekeskus sai uue aasta 18 minutil teate, et Saku vallas Juuliku teel põlevad Nurmiko aiandi kasvuhooned. Päästeamet reageeris sündmusele suurte jõududega.

Jaak Ungerson, kes on Nurmiko aiandi asutaja ja juht, ütles, et ettevõtte taastamiseks läheb terve aasta ning see läheb maksma kolm miljonit eurot.