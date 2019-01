El Chapo äripartneri poeg reetis oma isa ja Sinaloa narkokartelli

New York Timesi andmeil andis Zambada informatsiooni kartelli kaubateede, rahapesuskeemide, altkäemaksu andmise, narkosõdade ja isiklike vastasseisude kohta. Kui mehelt küsiti tema isa ameti kohta, vastas ta: «Mu isa on Sinaloa kartelli juht.»

El Mayo on USA narkovastase võitluse agentuuri (DEA) tagaotsitavate nimekirjas. Nüüd aga jagas tema poeg tunnistusi, milles rääkis oma isa ja El Chapo ühisoperatsioonidest.

Ta väitis ka, et kohtus 2007. aastal kõrgetel ametikohtadel olnud poliitikute ja Mehhiko rahvusliku naftafirma Pemex esindajatega, et arutada võimalusi 100 tonni kokaiini USAsse smugeldamiseks, kasutades selleks naftatankerit.

2009. aastal võeti Zambada Mehhiko relvajõudude haarangu käigus kinni ning anti USA-le välja. USAs pidi ta smugeldamises kahtlustatuna kohtu ette minema, kuid tema advokaadid väitsid, et mees oli aastaid DEA heaks töötanud ning rivaalide kohta teavet edastanud, saades vastutasuks võimaluse vabalt oma äri ajada.

USA valitsus on sellist ametlikku kokkulepet eitanud, kuid samas on tunnistatud, et Zambada kohtus USA agentidega. 2013. aastal tunnistas ta end narkokaubanduses süüdi. Kuna Zambada tegi võimudega koostööd, anti talle kergem karistus. Tal tuli maksta nelja miljoni USA dollari suurune trahv ja kanda ära 10 aasta pikkune vanglakaristus. USA lubas kasutusele võtta meetmed mehe perekonna turvalisuse tagamiseks ning neile anti luba USAsse püsivalt elama jääda.