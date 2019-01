Laevasõit saartele on tänapäeval täielik luksus: vaata millise Kolgata tee elasid läbi reisijad aastal 1964

TS Laevade juhatuse liikme, peakapten Guldar Kivro sõnul on Väinameres laevasõidul pikad traditsioonid, kuid samm sammult on ühenduse kiirus ja kindlus kasvanud ajas.

«Lühifilm on tore pilguheit minevikku tõdemusega, et 2019. aastal on asjad väga hästi ja iga kümnendiga on tehnoloogia arenenud ja saarte elu paremaks läinud. Mis aga oluliselt ei muutu on ilmaolud meie laiuskraadidel ja sellega peame igal aastal lihtsalt arvestama,» ütles Kivro.