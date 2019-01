Mehhiko presidendi tulud on kasinad

López Obrador otsustas 1. detsembril ametisse astudes kärpida oma palka 65 000 dollarini aastas. Tema abikaasa Beatriz Gutiérrez, kes on kirjanik ja teadlane, teenib aastas umbes 72 000 dollarit.

Presidendil on sääste 23 000 dollari väärtuses, tema naisel aga kolm korda rohkem.

Neljapäeval esitatud aruandes seisab, et presidendil on 1,2 hektari suurune krunt riigi lõunaosas Chiapases, mille ta on pärinud vanematelt ja annab edasi neljale pojale.