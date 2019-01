Poolas põgenemistoas lahvatanud põlengus hukkus viis teismelist tüdrukut

Tulekahju puhkes kohaliku aja järgi kella viie paiku. Monika Kosiec politseist rääkis, et surnukehad leiti pärast seda, kui tuletõrjujad olid põlengu kustutanud. Tragöödia põhjused on alles selgitamisel.

Minister Brudzinski avaldas ohvrite lähedastele kaastunnet ja kinnitas, et neile on tagatud psühholoogiline abi. Samuti andis Brudzinski korralduse tuletõrjeametil kontrollida üle kõigi teiste riigis asuvate põgenemistubade tuleohutussüsteemid. Põgenemistubasid on riigis kokku üle tuhande.