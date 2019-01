Eestis kütiti lõppenud hooajal rekordilised 19 hallhüljest

«Hülgejahioskused on olemas, Kihnu meestel on need nii-öelda emapiimaga sisse tulnud,» ütles Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts. «Kihnu kütt Evald Lillese sõnul oli lõppenud hooajal hülgeid väga palju varasemast rohkem näha. Ta ei osanud öelda, et miks – kas tuulte tõttu või söödabaasist või millest see on, aga igal juhul on hülgeid sellistes kohtades ka, kus varem ei olnud, näiteks Kihnu sadamas. Et tavapäraselt seal pole olnud, aga sel aastal on nende hulk suurem. See ongi põhjus, mis neid on õnnestunud rohkem lasta.»