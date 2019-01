Jaapani sushi-kuningas maksis tuunikala eest ligi kolm miljonit eurot

Üha kerkivad siniuim-tuuni hinnad aga on ka märgiks sellest, et ohus liik on muutumas aina haruldasemaks saagiks. Eelmisel aastal kahanes Jaapani rannikult püütud kalade hulk märkimisväärselt ning 2018. aasta keskpaigast saadik on siniuim-tuuni hind Tokyos kerkinud üle 40 protsendi.