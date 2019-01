Brasiilia võimud saatsid riigi kirdeossa vägivallale lõppu tegema sõdurid

Nädalavahetuse lõpuks peaksid Ceará osariigi pealinnas ja teisteski sama osariigi linnades patrullima 300 sõdurit, et püüda nii katkestada vägivallaspiraali, ütles riigi avaliku julgeoleku minister Guilhermo Teophilo valitsuse uudisteagentuuri Agência Brasil vahendusel.

Keskvalitsuse sõjaline sekkumine kohalikku korrakaitsesse Ceará osariigi linnades on esimene proovikivi uue presidendi Jair Bolsonaro seaduslikkusel ja korral põhinevale valimisplatvormile.

Brasiilia justiitsminister andis käsu sõdurid kohale saata pärast seda, kui valitsus jõudis järeldusele, et Ceará politseil napib olukorraga toimetulemiseks ressursse.

Brasiilia meedia on näidanud turvakaamerate videopilti bensiinijaamu terroriseerivatest jõukudest. Sel nädalal on registreeritud kümneid rünnakuid, mis on sundinud elanikke koju jääma ja pannud seisma liikluse peatänavatel.