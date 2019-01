ÜRO eriesindaja arutab Jeemenis mässulistega relvarahu järgimist

Griffithsil on Sanaas kavas kõnelused šiiamässuliste huthide liidritega ja kohtumine relvarahu järelevalve komitee hollandlasest juhi Patrick Cammaertiga. Seejärel lendab ta Saudi Araabia pealinna Ar-Riyāḑi kohtuma Jeemeni valitsusametnikega.

Jeemeni sõjas on vastamisi valitsusväed ja neid toetav Saudi Araabia juhitav sõjaline koalitsioon ning Iraani toetusega huthid.

Griffithsi visiit langeb ajale, kui relvarahu Hodeidas ja selle ümbruses on üldiselt pidanud hoolimata aeg-ajalt lahvatavatest kokkupõrgetest, milles vaenupooled on süüdistanud teineteist.

Jeemeni valitsus on kirjutanud ÜRO Julgeolekunõukogule, et süüdistada mässulisi relvarahu mitteaustamises. Huthid on omakorda süüdistanud saudide juhitavat koalitsiooni madallendude sooritamises üle Hodeida.