Herkel: Edgar Savisaare poliitiline pärija on Mart Helme

Herkeli kinnitusel juhtub tihti, et need, kes on kutsutud ja seatud ajama Eesti poolt Euroopa asja või hoidma muid liitlassuhteid, muganduvad, kaotavad kriitilise kõrvalpilgu – need aga, kes on Euroopa Liidu suhtes kriitilised, ei taju isolatsionismi ohtusid ega näe julgeolekupoliitilist pilti. Selle asemel, et kaks mõtet rahvuslike huvide kaitseks kokku põimida põrkutakse omavahel.

«Avatud rahvuslusele on olulised liitlassuhted ja koostöö. Kui esile kerkib suletud rahvuslus, siis üks selle peamisi põhjuseid on sisserändehirm. See hirm on põhjendatud, aga selle väljendusvormid alati mitte. Üldine eliidiviha ja ekrelik kihutustöö kujundavad muljet, et Eesti valitsus osaleb mingis «vasakliberaalses» migrandivandenõus,» selgitab Herkel. «Mul on valitsusele palju etteheiteid, mõnda puudutan allpool, aga see ei ole etteheite koht. Eestis ei tehta sisserändajatele ega ka pagulastele mingeid olulisi soodustusi ning Eesti pole ihaldatud sihtkoht. Sõelumine, mida meie ametnikud teevad niinimetatud kvoodipagulastele enne, kui keegi üldse Eestisse pääseb, on tõhus ja tihe. Teiste sõnadega, vähesed tulevad, paljud lahkuvad ja üksikud jäävad.»

«Suur etteheide valitsusele ja õieti mitmele järjestikku võimul olnud koalitsioonile on üleüldise eliidiviha eelduste tekitamine. See on kehv kommunikatsioon ja strateegilise visiooni puudumine, nõrk regionaalpoliitika, nõme aktsiisipoliitika, ettevõtluse koormamine bürokraatiaga ja palju-palju muud. Ettepanekud riigiaparaadi kärpimiseks ja poliitilise raha vähendamiseks (kuluhüvitised, nn. katuserahad, erakondade rahastamine jm.) on viie aasta jooksul põrkunud vastu jäist müüri. Ometi olnuks just siin koht kasvatada solidaarsust ja sidusust,» kirjutab Herkel ja pöördub kartellikoalitsioonide poliitikute poole.

«Te olete mõneski aspektis kiitnud Jüri Adamsi kavandatud põhiseadust, aga olete tagasi lükanud kõik tema ettepanekud poliitilist süsteemi liberaliseerida. Te panete häbelikult kalevi alla ka Riigireformi Sihtasutuse ettepanekud. Ja mis te sellega saavutate? Vastus, ma väga vabandan, on see, et te olete saavutanud EKRE ja Objektiivi mõjukuse kasvu. Ja see on kollektiivse hulluksmineku algus, mille eest te vastutate.»

«Lühidalt, on ülim aeg tõmmata joon alla sellele vaimse laiskuse ajastule, mil lasti end uinutada lihtsa maailmapildiga, kus Savisaar üksi ja enesekohaselt defineeris antikangelase,» kirjutab Herkel enda postituses.

«See sisuliselt murendas need erakonnad, kelle asi oli kaitsta parempoolset liberalismi. Praegu pakutakse meile täiesti uut poolfabrikaati, mille sisuks on nn. väärtuskonservatiivide ja niinimetatud vasakliberaalide kultuurisõda. «Niinimetatud» on lisatud siin sellepärast, et mõlema mõiste suhtes tuleb olla ülimalt kriitiline. Tegemist on terminoloogiliselt väära ja intellektuaalselt vähenõudliku kaubaga, mille tarbimine viib meid samm-sammult just kollektiivse hulluksmineku suunas.»

Herkeli sõnul on võimalik seda ära hoida kolme suunaga, mille võtmisega on väga kiire, sest vastasel juhul pole ühiskondlik kahju peagi enam korvatav: