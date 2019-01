Serbias jätkusid viiendat nädalavahetust protestid president Vučići vastu

Meeleavaldused on suurimad, mis Vučići võimuperioodil Serbias on olnud ning algasid pärast seda, kui opositsiooniparteid kutsusid rahvast tänavale, kuna ühte nende liidritest peksti enne Kesk-Serbias toimunud poliitilist kogunemist novembris.

Opositsiooniline Serbia Allianss, mis koondab enda alla parteisid kogu poliitilisel skaalal, süüdistas Vučići valitseva Sebia Progressiivse Partei (SNS) toetajaid poliitiku ründamises. Võimud on neid väiteid eitanud.

«Serbia on tasapisi üles tõusmas, terved linnad on üles tõusmas… ja meie arvud kasvavad,» kuulutas eile Belgradi kogunenud rahvale näitleja ja üks rahvaliikumise juhte Branislav Trifunović.

Alates esimesest meeleavaldusest 8. detsembril on meeleavaldajatega suurel hulgal ühinenud tudengid ja avaliku elu tegelased, eelkõige kunstiinimesed.

Sellega viidati Vučići varasemale avaldusele, kus president oli kuulutanud, et ta ei anna järele opositsiooni nõudmisele tagada vaba ajakirjandus ning ausad valimised ka mitte siis, kui tänavatele tuleb viis miljonit inimest.

Vučić on öelnud, et on valmis kuulama meelt avaldavaid kodanikke, kuid mitte opositsiooni valetavaid esindajaid.