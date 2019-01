USAs sünnitas haiglas vägistamise ohvriks langenud vegetatiivses seisundis naine lapse

Viidates patsiendikaitse seadustele, keeldus naist hooldav Hacienda Healthcare kommenteerimast juba eelmisel nädalal kohalikus meedias ringlema hakanud jutte toimunust, kuid sel nädalal tehtud avalduses ei lükanud meditsiiniasutus ka kanali KPHO edastatud kirjeldust juhtunust ümber.

Phoenixi politsei pressiesindaja ütles kohalikule kanalile KNXV, et juhtumit uuritakse.

«Organisatsioonina on Hacienda Healthcare täielikult pühendunud sellele, et selgitada välja tõde juhtumis, mis meie jaoks on täiesti enneolematu,» lausus meditsiiniasutuse kõneisik David Leibowitz. «Me juba viime läbi ulatuslikku sisemist tööprotsesside, reeglite ja personali uurimist tagamaks, et iga Hacienda elanik on niivõrd turvalises keskkonnas kui võimalik ja maksimaalselt hea hoole all.»

Üleeile lisas tervishoiuasutus, et ametnikud olid hiljuti saanud teadlikuks äärmiselt häirivast juhtumist seoses ühe Hacienda elaniku tervise ja turvalisusega.

Very Disturbing story, Woman in vegetative state gives birth at Hacienda Healthcare in Phoenix https://t.co/kaj9zVY3wL — Newswatch Report (@NewsWatchFeed) January 6, 2019

Allikad rääkisid meediakanalile KPHO, et kõnealune naine oli olnud Hacienda Healthcare’i patsient juba vähemalt kümme aastat, kuna langes pärast peaaegu tema uppumisega lõppenud õnnetust vegetatiivsesse seisu. Allikate väitel sünnitas naine 29. detsembril terve poisslapse.

«Mitte keegi personalist ei teadnud, et ta oli rase põhimõtteliselt kuni sünnituseni,» rääkis allikas uudistekanalile. «Nagu mina olen kuulnud, siis olla ta oianud. Ja nad ei teadnud, mis temaga lahti oli.»

Allika väitel poleks naine kuidagi suutnud oma seisundi tõttu tõrjuda seksuaalrünnakut ega anda kellelegi mõista, et teda on rünnatud või et ta oli rase.