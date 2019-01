Malaisia kuningas loobus skandaali järel troonist

Kuningas Muhammad V troonist loobumine on esimene kord pärast riigi iseseisvumist 1957. aastal, kui Malaisia riigipea astub ise tagasi.

«Riiklik palee teatab, et tema majesteet on astunud 15. kuninga ametist tagasi alates 6. jaanuarist,» seisis palee avaldatud teates. Ühtegi põhjendust 49-aastase kuninga otsusele ei antud.

Tema valitsemist on aga seatud kahtluse alla, kuna mullu novembris võttis kuningas ravi saamiseks puhkuse. Malaisia kuningakoda pole seni kommenteerinud ka kuulujutte, et 2016. aasta detsembris troonile saanud sinivereline on abiellunud endise Miss Moskvaga.