Kreekas on külmalaine nõudnud kolme inimese elu

Kreekas on praegu ebatavaliselt pikale veninud külmalaine, kus kohati on temperatuur langenud 18 miinuskraadini ning mitmel pool riigis on maas paks lumi.

Päästjad on saanud kümneid väljakutseid, kus inimesed on tugevas lumesajus jäänud autosse lõksu. Eile päästsid tuletõrjujad Lesbose saarel metsa eksinud kaks Prantsuse matkajat.

Ilm on Kreekas häirinud ka liiklust: kohati on suletud maanteid, ära on jäänud laevareisid ning ajuti on katkenud kaugrongide liiklus.